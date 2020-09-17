Gemerekli taşıyıcılardan Başkan Akay'a teşekkür plaketi
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Gemerekli taşıyıcılardan Başkan Akay'a teşekkür plaketi

Göreve yeni seçilen Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarıhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Genel Müdür Osman Canıtez'i makamında ziyaret ederek, kampanya dönemlerinde nakliyecilere verilen desteklerden...

Gemerekli taşıyıcılardan Başkan Akay'a teşekkür plaketi
17.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:42

Göreve yeni seçilen Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarıhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Genel Müdür Osman Canıtez'i makamında ziyaret ederek, kampanya dönemlerinde nakliyecilere verilen desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Ascan, Yavuz Yüksel Kölesin, Murat Koç ve Dursun Dinçer ile birlikte ilk olarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret eden Sarıhan, Kayseri Şeker'in yakaladığı başarının bölge ekonomisine, çiftçinin refahına ve insanların istihdamına doğrudan yansıdığını belirterek, Kayseri Şeker'i bu noktaya taşıyan Başkan Hüseyin Akay ve yönetimine teşekkür ettiklerini söyledi.

Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçilerin ve taşıyıcı esnafının takdirini kazanmanın, çalışma azimlerini arttırdığını belirtti, Akay kadirşinaslık gösteren ve Kayseri Şeker'in bu başarısı ile çalışma azmine ortak olan Taşıyıcılar Kooperatifi'ne teşekkürlerini iletti.

Başkan Akay'ın ardından Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez'i de ziyaret eden Kooperatif Başkanı Mehmet Sarıhan, ziyaretlerin sonunda Başkan Akay'a ve Genel Müdür Osman Canıtez'e bir teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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