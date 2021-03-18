Gemerekli pancar üreticileri halinden memnun

Gemerekli pancar üreticileri erken ödenen pancar bedelleri, ekim öncesi motorin desteğinden dolayı Kayseri Şeker Gemerek Pancar Bölge Müdürlüğünü ziyaret edip teşekkür ettiler.

Gemerekli pancar üreticileri uyumlu çalışmaları ve desteklerinden dolayı katkılardan dolayı Kayseri Şeker firmasına teşekkürlerini iletmek üzere Gemerek Pancar Bölge Müdürü İbrahim Horsanalı'yı ziyaret etti.

Horsanalı çiftçilere teşekkür ederek her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Horsanalı "Gemerek Pancar Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 köyde Kayseri şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan 898 kayıtlı çiftçi bulunmaktadır. Bölge çiftçileri olarak 215 bin ton pancar üretimi yapılmaktadır. 2021-2022 kampanya dönemi için sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin mart ayı itibariyle elinde olması gereken DAP ve Kompoze taban gübreleri olmak üzere yaklaşık 2.100 ton gübre dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Çiftçinin ihtiyacı olan bu gübreler piyasa şartlarından yaklaşık 500 TL daha uyguna, pancar bedeli ödeme zamanına kadar vadeli ve faizsiz olarak çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca nisan ayında ekimi yapılan pancar tohumunun piyasa şartlarından ünite başına 80-100 TL daha uygun ve faizsiz olarak pancar çiftçisine dağıtım yapılmıştır. Kayseri Şekerin pancar çiftçisine henüz pancarı ekmeden sadece Gemerek Bölgesinde 20 köyde ekim yapan Gemerek çiftçisinin cebine gübre ve tohum bedeli olarak 2 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlamıştır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı