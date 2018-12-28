Gemerek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yusuf Özsu (23) yönetimindeki 38 YE 829 plakalı araç ilçe girişindeki Eskiçubuk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Özsu (23) ile araçta bulunan Nuriye Özsu (18), Büşra Özsu (16) ve Mahmut Özsu (80) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA