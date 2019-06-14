Gemerek'te trafik kazası 3 yaralı

Gemerek'te trafik kazası 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gemerek'te trafik kazası 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Kazada İ.D. yönetiminde ki 40 EA 479 plakalı otomobil ilçe girişinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.R.D. ve G.D. yaralandı. Üç yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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