Gemerek'te trafik kazası 3 yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Kazada İ.D. yönetiminde ki 40 EA 479 plakalı otomobil ilçe girişinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.R.D. ve G.D. yaralandı. Üç yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık
Son Dakika Haberleri