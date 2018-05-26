Gemerek'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu ağır yaralandı.

Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan Mücahit C. yönetimindeki 58 AK 783 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Beştepeler köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Mücahit C. ve oğlu Yusuf C. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.