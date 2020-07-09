Gemerek'te sel sonrası hasar tespit çalışması yapıldı
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Gemerek'te sel sonrası hasar tespit çalışması yapıldı

Gemerek'te sel sonrası hasar tespit çalışması yapıldıSİVAS'ın Gemerek ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle hasar tespit çalışması yapıldı.

09.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:10

Gemerek'te sel sonrası hasar tespit çalışması yapıldı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle hasar tespit çalışması yapıldı.

Gemerek'te dün akşam saatlerinden itibaren başlayan dolu bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Cadde ve sokaklar sağanak sonrası derelerin taşması sonucu sel sularıyla doldu. Sivas-Kayseri karayolu da sel nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri yağışın dinmesi ve suların çekilmesinin ardından iş makineleriyle mahallelerde temizlik çalışması yaptı. Ekipler kısa sürede cadde ve sokakları temizledi. Tarım arazilerine de etkileyen sel sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemerek Belediye Başkan Vekili Okan Koçyiğit, "İlçemizde meydana gelen yağış sırasında 4 dere hattının taşması sonucu bazı vatandaşlarımızın evlerine de su girmiştir. Bunlar belediye ekiplerimiz tarafından kısa sürede temizlenmiştir. Sayın Valimizin talimatıyla yetkililer tarafından hasar tespit çalışması başlamıştır. Bugün öğle saatlerinde de çalışmalar bitirilmiştir. Vatandaşlarımızın zararları karşılanacaktır. Devletimiz, vatandaşımızın yanındadır" dedi.

Gemerek'te sel sonrası hasar tespit çalışması yapıldı

Kaynak: DHA

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