Gemerek'te sağanak etkili oldu
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Gemerek'te sağanak etkili oldu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gemerek'te sağanak etkili oldu
19.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:08

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağışta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.


Kaynak: DHA

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