Gemerek'te sağanak etkili oldu SİVAS'ın Gemerek ilçesinde sağanak etkili oldu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde sağanak etkili oldu. Gemerek ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak görüldü. Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle ilçeye bağlı Kasımbeyli, Hacıyusuf, Kartalkaya grup köy köy yolları bir süre trafiğe kapandı. Yağışa yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Köy yollarında yağışla birlikle çamur birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Sular altında kalan kabak, buğday, patates ve şeker pancarı tarlarında hasar oluştu.

Kaynak: DHA