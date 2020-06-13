Gemerek'te sağanak etkili oldu
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Gemerek'te sağanak etkili oldu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde sağanak etkili oldu.

Gemerek'te sağanak etkili oldu
13.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:23

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde sağanak etkili oldu. Gemerek ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak görüldü. Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle ilçeye  bağlı Kasımbeyli, Hacıyusuf, Kartalkaya grup köy köy yolları bir süre trafiğe kapandı. Yağışa yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Köy yollarında yağışla birlikle çamur birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Sular altında kalan kabak, buğday, patates ve şeker pancarı tarlarında hasar oluştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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