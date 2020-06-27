Gemerek'te köylülerin imkanıyla alınan kepçe kurban kesilerek hizmete girdi
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Gemerek'te köylülerin imkanıyla alınan kepçe kurban kesilerek hizmete girdi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde köylülerden toplanan para ile satın alınan kepçe, kurban kesilerek hizmete girdi.

Gemerek'te köylülerin imkanıyla alınan kepçe kurban kesilerek hizmete girdi
27.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:16

Sivas'ın Gemerek ilçesinde köylülerden toplanan para ile satın alınan kepçe, kurban kesilerek hizmete girdi.

Eğerci köyünde yaşayan vatandaşlar köyün hizmetlerinde kullanmak üzere kepçe almaya karar verdi.

Köylüler arasında toplanan 57 bin 500 avro ile kepçe satın alındı.

Kepçe düzenlenen tören ve kurban kesilmesiyle hizmete girdi.

Törene katılan Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, iş makinesinin hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik örneği gösteren köylüleri kutladı.

Köy muhtarı Abdullah Birekul ise kepçe alımı için başlattıkları kampanyaya köylülerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Başta gurbette yaşayan köylüleri olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkür eden Birekul, kepçenin hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Manşet

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