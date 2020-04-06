Gemerek'te bazı yollar trafiğe kapatıldı Sivas'ın Gemerek ilçesinde yeni tip koronavüris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeyi Kayseri'ye bağlayan bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yeni tip koronavüris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeyi Kayseri'ye bağlayan bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Gemerek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının hayatı tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, "şehir giriş-çıkış tedbirleri" ile ilgili genelge kapsamında, Gemerek ile Kayseri arasındaki ara geçişleri önlemek adına Pınarbaşı Dolangel-Yeniköy, Sarıoğlan Karaözü-Gemerek, Sarıoğlan Karaözü-Eğerci bağlantısı, gerekli ikaz ve uyarı levhaları konularak geçici trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA