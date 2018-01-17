Gemerek'te 200 Aboneye Doğalgaz Verildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğalgaz çalışmalarının ilk etabı tamamlanarak, ilçeye doğalgaz verilmeye başlandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğalgaz çalışmalarının ilk etabı tamamlanarak, ilçeye doğalgaz verilmeye başlandı.
Doğalgaz firma yetkilisi Bahtiyar Pekyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 6 ay önce başlanan çalışmaların tamamlandığını ve doğalgazı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.
Çalışmaların ilk etabının tamamlanmasıyla doğalgaz hattının geçtiği mahallelerde doğalgaz kullanan abone sayısının 200'ü geçtiği belirten Pekyürek, şunları söyledi:
"Gemerek ilçemizde ilk etap çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda 200 kullanıcımız doğalgaz ile tanıştı. Günlük olarak 15-20 civarında eve de doğalgaz bağlıyoruz. Çalışmalarımıza yeniden bahar aylarında başlayacağız. 3 yıl sonunda Gemerek ilçesinin tamamı doğalgaz kullanmaya başlayacak."