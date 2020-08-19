Gemerek Kartalkaya Barajı'nda çalışmalar devam ediyor DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gemerek Kartalkaya Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gemerek Kartalkaya Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, temelden yüksekliği 83 metre olan barajın, 33,16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktardı.

Barajda depolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 31 milyon 758 bin 960 lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor. İş kapsamında 490 metre uzunluğunda ve 3 metre çapında derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, slurry-trench imalatları, rölekasyon yolunun temel-alt temel imalatları, dolusavakta ve gövde de 2 bin 200 metreküp kazı imalatları tamamlanmıştır."

Kaynak: AA