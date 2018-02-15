Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Çınar Göreve Başladı

Gemerek Milli Eğitim Müdürlüğüne ataması yapılan Celaleddin Çınar göreve başladı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaparken Gemerek Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Çınar, 1975 yılında Sivas'ta doğdu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Yüksek Lisans Eğitimi alırken öğretmen olarak atandı. Birçok yerde öğretmen ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının 1709 Şube Müdürlüğü ataması ile Tokat İlinin Pazar İlçesine Şube Müdürü olarak atanan Çınar daha sonra Altınyayla ilçesinde şube müdürü olarak görev yaparken Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Çınar'ın göreve başlamasının ardından AK Parti Gemerek ilçe teşkilatı da İlçe Başkanı İsmet Erdoğan öncülüğünde Milli Eğitim Müdürü Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çınar Gemerek Şehit Ahmet Karahan Endüstri Meslek Lisesinde yatılı olarak okuduğunu belirterek bir zamanlar okuduğu yere hizmet etmek için burada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek,"1993 yılında Gemerek Şehit Ahmet Karahan Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldum. Başarılı bir öğrenci olduğum için kısa süre içerisinde okulda ön plana çıktım. Üniversite sınavına ilk girdiğim yıl Ankara Gazi Üniversitesini kazanarak eğitimime devam ettim. Gemerek'i tanıyan, seven bir insanım. Eğitimde çıtayı yükselterek çocuklarımıza daha fazla nasıl yardımcı oluruz diyerek çalışmalara başlayacağız." dedi. - SİVAS