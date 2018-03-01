Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Dinçsoy Dönemi

Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda Sercan Dinçsoy, başkanlığa seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Gemerek Ziraat Odası salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını SESOB Başkan Vekili Ali Kılıç'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yönetim ve denetim kurulu raporları, bilançolar, gelir gider tablosu okunduktan sonra üyeler tarafından ibra edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan oda başkanı Gültekin Tunar, görevde bulunduğu süre içerisinde Gemerek esnaf ve sanatkarına yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tunar, üyelere daha güzel hizmetlerde bulunmak için yoğun çaba sarf ettiğini, imkansızlıklara rağmen görev yapan personelin emekli olması nedeniyle tazminatını ödediklerini, hizmet binasında yenilikler yaparak daha güzel bir mekanda esnafa yardımcı olmaya çalıştıklarını aktararak, desteklerinden dolayı SESOB Başkanı Beşir Köksal'a teşekkür etti.



Hizmet yarışında yer almak ve Gemerek esnafına hizmet etmek için oda başkanlığına aday olduğunu vurgulayan Sercan Dinçsoy ise üyelerden destek istedi.

İki adayın yarıştığı genel kurulda 160 oy alan Sercan Dinçsoy, başkanlığa seçildi, Gültekin Tunar ise 150 oyda kaldı.

Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Bülent Acar, Fatih Kılıç, Hakan Bayhan, İlhan Kekeç, Kemal Altun ve Nezirhan Çobandan oluştu.