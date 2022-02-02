Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Emre Başçı seçildi

GEMEREK, SİVAS (AA) - Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda başkanlığa Emre Başçı seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Gemerek Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını SESOB Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Köksal, 4 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten ve yeniden aday olmayan Sercan Dinçsoy'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Dilek ve temenniler bölümünde başkan adayları Yunus Emre Başcı ve Gültekin Tunar, konuşma yaptı.

Genel kurulda 137 oy alan Başçı başkan seçilirken, diğer aday Tunar ise 128 oyda kaldı.