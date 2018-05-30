Gemerek'de Öğrenciler İçin Gezi Düzenlendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kaymakamlığın organizesiyle üniversite öğrencileri ilçenin doğal ve tarihi bölgelerini gezdi.

Gemerek Kaymakamlığı, Gemerek Meslek Yüksekokulu öğrencileri için gezi programı düzenledi. İlk olarak Çepni beldesinde bulunan tarihi kilise, hamam ve camiyi ziyaret eden öğrenciler, daha sonra doğal güzellikleriyle bilinen Sızır Şelalesi'ni gezdi.

Öğrencilere gezide Gemerek Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Çepni Belediye Başkanı Murat Uçar eşlik etti.