Gemelos 3 sayı ile veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gemelos 3 sayı ile veda etti

17.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:38
Gemelos 3 sayı ile veda etti

Herblalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi 'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol'da Bir Evim Elazığ İl Özel İdare maçında son kez kadroda olan Gemelos, maçta 3 sayı attı.

Herblalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi 'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol'da Bir Evim Elazığ İl Özel İdare maçında son kez kadroda olan Gemelos, maçta 3 sayı attı.

Elazığ maçı öncesinde yönetimle görüşen ve dizindeki ağrıların geçmediğini belirten Gemelos tedavi göreceğini, tedavinin de sonuç vermemesi halinde basketbolu bırakacağını açıklamıştı. Bu şartlar altında maça çıkan Gemelos, son müsabakasında 3 sayı kaydetti. Kayseri'de çok mutlu günler geçirdiğini ifade eden Gemelos, "Burayı ve buradaki arkadaşlarımı hiç unutmayacağım. Zorunlu bir ayrılık yaşıyorum. Çok üzgünüm" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti
Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti
Bellona Kayseri'de Gemelos şoku
Bellona Kayseri'de Gemelos şoku
Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti
Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Okan Buruk Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gemelos 3 sayı ile veda etti | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:37:43. #1.15#
title