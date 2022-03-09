Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

STAT: Kızılcabölük Semt

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde konuk ettiği Gema Polimer Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 67'nci dakikasında Ahmet'in golüyle öne geçerken, sarı-kırmızılılar bu gole 90+3'üncü dakikada Cihan Özkaymak ile yanıt verdi: 1-1. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 27, Şile Yıldızspor 43 puana ulaştı.