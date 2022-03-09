Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
 - Güncelleme:
Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Sinan Günaydın (xx), Metin Ekren (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (x) - Adem (xx), Mehmet Kaan (xx), Halil (xx), Furkan Şamil (x) (Dk. 69 Mustafa xx), Yunus Emre (xx) (Dk. 83 Can Bayırkan xx), Anıl (xx), Mehmet Can (x) (Dk.

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Sinan Günaydın (xx), Metin Ekren (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (x) - Adem (xx), Mehmet Kaan (xx), Halil (xx), Furkan Şamil (x) (Dk. 69 Mustafa xx), Yunus Emre (xx) (Dk. 83 Can Bayırkan xx), Anıl (xx), Mehmet Can (x) (Dk. 77 Behiç Alpagut xx), Mehmet Akif (xx), Cihan Halil (x) (Dk. 69 Cihan Özkaymak xxx), Vedat (xx)

GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR: Süleyman Enes (x) - Şevket (x), Emre Karadağ (xx), Raşit (x) (Dk. 87 Ozan), Ahmet (xx), Taner (x), Emre Adiloğlu (xx), Mert (x), Ömer Buğdaycı (xx), Berat (x) (Dk. 8 Fırat x) (Dk. 61 Onur xx), Hazarhan (x) (Dk. 87 Oğuz)

GOLLER: Dk. 90+3 Cihan Özkaymak ( Kızılcabölükspor ) - Dk. 67 Ahmet ( Gema Polimer Şile Yıldızspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Akif, Anıl, Adem, Halil ( Kızılcabölükspor )

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde konuk ettiği Gema Polimer Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 67'nci dakikasında Ahmet'in golüyle öne geçerken, sarı-kırmızılılar bu gole 90+3'üncü dakikada Cihan Özkaymak ile yanıt verdi: 1-1. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 27, Şile Yıldızspor 43 puana ulaştı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Kızılcabölükspor, Kızılcabölük, Mehmet Kaan, Yunus Emre, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title