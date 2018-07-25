Atletico Madrid, 35 Milyon Euroluk Gelson Martins'i Bedavaya Aldı
İspanyol ekiplerinden Atletico Madrid, Sporting Lizbon'la sözleşmesini fesheden Gelson Martins'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Portekizli kanat oyuncusu Gelson Martins'i renklerine bağladı.
Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, geçen sezon Sporting Lizbon'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Martins, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasının ardından Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
5. TRANSFER OLDU
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, 5. transferini gerçekleştirdi. Madrid ekibi daha önce Monaco'dan Thomas Lemar, Villarreal'den Rodri, Celta Vigo'dan Jonny Castro ile Real Betis'ten Antonio Adan'ı kadrosuna katmıştı.
YORUMLAR (6)
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21 günlük askeri egtimi de kaldırırsa yazıklarolsun diyorum..bir yıl askerlik yapanlar insan degilmi..bukadar da ayrımcılık olmaz ikiside senin vatandaşınsa birinin digerinden farkı ne..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu atletico madrid çok uyanık takım Fifada bile adamları var ,bunların ilk yükselişi Galatasaray maçında haksız tur atladıkları zamandırCevap Yaz 2 Yayından KaldırSERDAR: Bravo, süper bir yorum.Yayından Kaldır
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barcelona antrenmanına 50 kişi gelsin kavga çıkarsın messiyi bedava al varmı böyle dünyaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam kadar iyi ki hemde bedavaCevap Yaz Yayından Kaldır