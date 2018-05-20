Galatasaray, Şampiyonluğuyla Birlikte Kasasını Ağzına Kadar Dolduracak
Galatasaray, 21. şampiyonluğu ile TFF'den, Şampiyonlar Liginden, GS Store'dan ve loca-kombine kartlarla kasasını ağzına kadar dolduracak.
Galatasaray'ın 21. şampiyonluğu, sarı-kırmızılıları mali olarak oldukça rahatlatacak.
Bu sezon 24 galibiyet (Maç başına 670 bin dolar) ve 3 beraberliği (Bir puana 335 bin dolar) bulunan Cim-Bom, 17 milyon 85 bin doları bonus olarak kasasına indirecek.
Ayrıca gelen şampiyonluğun getirdiği para ise 8 milyon 900 bin dolar... Bunlara geçmiş yıllarda kazanılan şampiyonlukların ekstra getirisi de eklenmiş olacak. 2018-19 sezonu öncesi UEFA'nın yaptığı yeni düzenleme ile Şampiyonlar Ligi gelirlerinde artışlar oldu. Buna göre, gruplara katılım için her takıma 15 milyon euro verilecek.
GALİBİYET PRİMLERİ ARTTI
Galibiyet ödülü ise yeni düzende 1.5 milyon eurodan 2.7 milyon euroya çıktı, beraberlikler için de 900 bin euro ödenecek. Takımlar çıktıkları her maç için de 550 bin euro garanti para alacak. Böylece grupta yapılacak 6 maç için 3.3 milyon euro garanti olacak.
GS STORE'DAN 20 MİLYON TL
Sarı-kırmızılılar özellikle şampiyonluk kutlamaları ve sonrasında GS Store'dan yapılacak ürün satışlarına da odaklandı. Bunun getirisinin de 20 milyon lira olması öngörülüyor. Loca ve kombine kartların da toplam 80 milyon lira getireceği öngörülüyor.
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Kardeş Galatasaray o paraların yarısını,,Fenerbahçe’ye versin,,yoksa hak geçer.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya bırakın ne doldurması ya. . . devlet vergi borçlarını silmese gs şimdi beterdi. . . uefa acımıyor işte. . . kuluplerin hepsi batakta. . . türk futbolu bitmiş. . bu yalaka gazetecelerde haber diye koyduruyorlar bunları. . . gsda kaç tane 30 üstü oyuncu var. . . gomisi seneye avrupada görücez gol atabilecekmi. . adam hayatında ilk defa şampiyonluk görmüş. . . bırakın yalakalıgı gerçekleri haber yapın. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Devlete olan vergi borcunuzu ödeyin yetim hakkı yersen gider gelir aynı yerde durursun gs li olduğuna seviniyorum bile kupayı alıp üstüne oturup sıçsınlar yetim hakkı yeniyor ortada verginizi ödeyin kardesimCevap Yaz 2 Yayından KaldırALMANYALI: Tamam, çok doğru yetim hakkı yenmesin. 15 yıldır çalanlar da önce yargıya hesap versin sonrada bütün mal varlıklarına el konulsun. Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya sürmeyelim.1 Yayından Kaldır
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Ee peki bize ne oluyor...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır