Galatasaray, Şampiyonluğuyla Birlikte Kasasını Ağzına Kadar Dolduracak

Galatasaray'ın 21. şampiyonluğu, sarı-kırmızılıları mali olarak oldukça rahatlatacak.

Bu sezon 24 galibiyet (Maç başına 670 bin dolar) ve 3 beraberliği (Bir puana 335 bin dolar) bulunan Cim-Bom, 17 milyon 85 bin doları bonus olarak kasasına indirecek.

Ayrıca gelen şampiyonluğun getirdiği para ise 8 milyon 900 bin dolar... Bunlara geçmiş yıllarda kazanılan şampiyonlukların ekstra getirisi de eklenmiş olacak. 2018-19 sezonu öncesi UEFA'nın yaptığı yeni düzenleme ile Şampiyonlar Ligi gelirlerinde artışlar oldu. Buna göre, gruplara katılım için her takıma 15 milyon euro verilecek.

GALİBİYET PRİMLERİ ARTTI

Galibiyet ödülü ise yeni düzende 1.5 milyon eurodan 2.7 milyon euroya çıktı, beraberlikler için de 900 bin euro ödenecek. Takımlar çıktıkları her maç için de 550 bin euro garanti para alacak. Böylece grupta yapılacak 6 maç için 3.3 milyon euro garanti olacak.

GS STORE'DAN 20 MİLYON TL

Sarı-kırmızılılar özellikle şampiyonluk kutlamaları ve sonrasında GS Store'dan yapılacak ürün satışlarına da odaklandı. Bunun getirisinin de 20 milyon lira olması öngörülüyor. Loca ve kombine kartların da toplam 80 milyon lira getireceği öngörülüyor.