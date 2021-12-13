Geliştirilen yazılımla sanal gözlükle yabancı dil öğreniliyor

AYDIN (DHA) - DÜZCE'de yazılım mühendisleri yabancı dil eğitimini sanal gözlüğe taşıdı. Yazılım sayesinde ülkelerin sokaklarında gezilerek sanal kişilerle diyalog kurulabiliyor. Kişilere kurması gereken cümlelerde yardım edilirken, yanlış cümle kurmaları durumunda karşılarında kişi anlamadığını ifade ederek doğru cümlenin kurulmasını sağlıyor.

Kentteki bir yazılım firmasında mühendisler pandemi döneminde eğitimlerin sanal ortamlarda yapılmasından yola çıkarak yabancı dil eğitimini de sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı. Geliştirilen yazılım sayesinde Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca ve Türkçe öğrenmek isteyenler, bu dillerin konuşulduğu ülkelerin sokaklarında gezebildiği gibi, sanal kişilerle diyalog da kurulabiliyor. Sanal gözlük aracılığı ile çalışan yazılımda, dil öğrenmek isteyen kişilerin kurması gereken cümlelerde yardım ediliyor, yanlış cümle kurulması durumunda karşılarındaki sanal kişi anlamadığını ifade ederek doğru cümlenin kurulmasını sağlıyor.

Ürün üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Bizim 2 yıldır çalıştığımız teknolojiye Facebook yeni odaklanmaya başladı. Özellikle koronavirüs vakalarıyla birlikte insanlar ihtiyaçlarını ve eğitimlerini sanal ortamda sağladıkları için sanal gerçeklik teknolojisi popüler hale geldi. Şu anda Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca ve Türkçe olmak üzere aktif 5 dili kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.