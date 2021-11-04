Geliştirilen idrar testiyle, prostat kanseri riski biyopsi olmadan tespit edilecek

İngiltere'de East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni bir pilot çalışmayla geliştirdikleri idrar testinin, prostattaki kanser miktarını tespit ettiğini açıkladı.

Norwich kentinde bulunan East Anglia Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ekibin daha önce geliştirdiği Prostat İdrar Riski (PUR) testiyle sadece 'düşük veya yüksek prostat kanseri riski' altında olan kişileri belirlediklerini ancak yeni çalışmayla geliştirilen testin, tedavi seçenekleri açık olmayan 'orta-risk' altındaki kişileri de tespit ettiği belirtildi.

Dr. Clark geliştirdikleri test hakkında yaptığı açıklamada, "Daha önce, PUR'un acil tedavi gerektiren yüksek riskli kanserli erkekleri ve ayrıca çok düşük ilerleme oranına sahip ve genellikle tedaviye ihtiyaç duymayan düşük riskli kanserli erkekleri tanımlayabildiğini göstermiştik. Ancak, bu aşırı uçlar arasında kalan "orta riskli" üçüncü bir erkek kategorisi vardı. Prostat kanseri teşhisi konan erkeklerin yaklaşık yarısı bu gruba giriyor ve şimdiye kadar onlar için tedavi yolları daha az açıktı. PUR sadece agresif kanserin varlığını ölçmekle kalmaz, aynı zamanda prostatta artan agresif kanser miktarlarını da ölçüyor. PUR, şu anda tedavi gerektirmeyen erkeklerde hastalığın izlenmesi için de faydalı olacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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