Geliştirici Öğrenci Topluluğu tanıtım etkinliğinde buluştu

13.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:02

Sakarya Üniversitesi Geliştirici Öğrenci Topluluğu (Developer Student Clubs) tanıtım ve tanışma etkinliği gerçekleştirdi.



Sakarya Teknokent Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda topluluğun tanıtımı yapılırken topluluk üyeleri ve üye olmak isteyen öğrenciler, birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Etkinlikte konuşan Topluluk Akademik Başkanı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden Araştırma Görevlisi Bahadır Aktaş, "Geliştirici Öğrenci Topluluğu, potansiyeli güzel olan bir topluluk. Sektör ve yazılım ile Google'ın içinde bulunduğu ekosisteme girebilmek büyük bir avantajdır. Umarım bundan sonraki etkinliklerde de yapacağınız katılımlarla güzel işler bekliyoruz" dedi.



Geliştirici Öğrenci Topluluğu Başkanı Beyza Habibe Mavili, etkinlikte dönem içinde yapılacak uygulamalı atölyelerden, topluluğun amacından, topluluğa katılan öğrencilere verilen eğitimlerden ve gerçekleştirmek istedikleri projelerden bahsetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA