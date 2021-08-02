"Geliştirdiğimiz çeşitler dünyanın dört bir yanında"
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"Geliştirdiğimiz çeşitler dünyanın dört bir yanında"

'Geliştirdiğimiz çeşitler dünyanın dört bir yanında'
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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, Türkiye'nin geliştirdiği tohumların Kanada'dan Güney Kore'ye kadar pek çok ülkede kullanıldığını açıkladı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, Türkiye'nin geliştirdiği tohumların Kanada'dan Güney Kore'ye kadar pek çok ülkede kullanıldığını açıkladı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik, yürütülen ıslah çalışmalarıyla geliştirilen yerli ve milli tohumların, Kanada'dan Güney Kore'ye kadar çok geniş bir coğrafyada ekildiğini açıkladı.

Konya'nın Çumra ilçesinde, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, "Taner", "Yavuz" ve "Tuğra" ismiyle geliştirilen yerli ve milli tohum çeşitlerinin tanıtılması için tarla günü ve hasat şenliği düzenlendi. Birişik, burada yaptığı konuşmada, kurum bünyesinde önemli tarımsal çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Türkiye'de 48 enstitünün hız kesmeden ıslah çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Birişik, "Bir buğday ıslahı kabaca 15-20 yıl sürüyor. Bazen başlayan kişi bile sonucunu görmüyor. Geliştirdiğimiz çeşitler dünyanın dört bir yanında ekiliyor. Sadece Türkiye'de değil, Özbekistan, Afganistan, Kenya, Uganda, Rusya, Ukrayna, Amerika, Kanada, hatta Kazakistan, Güney Kore'ye bile gidiyor. " diye konuştu.

Bugün yürütülen çalışmaların, bin yıl sonrasına kalacak önemli bir miras olduğuna dikkati çeken Birişik, şöyle devam etti: "Enstitümüze ismini veren Bahri Dağdaş'a da şükran borcumuzu belirtmeliyiz. Bakanlığı döneminde bugün ürettiğimizin dörtte birini üretiyorduk. İnsanların büyük bir kısmı açtı. Yaptığı şey, kurak iklimde daha çok verim veren çeşitleri geliştirmekti ve biz sadece onun yaptıklarıyla ülke verimini dört kat arttırdık. Biz ne yaparsak yapalım, çalışmalarımızın hedefe ulaşması lazım. Çiftçinin tarlasına, vatandaşımızın kaşığına, sanayicimizin fabrikasına, hiç tanımadığımız Filipinler'deki bir çocuğun ilacına ulaşması için bu emekler lazım. " tarım orman tohum ıslah

Kaynak: Habermetre

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