GELİŞTİRDİĞİ 'HACİVAT VE KARAGÖZ İLE EĞİTİM' METODU 10 İLDE UYGULANIYOR

ZONGULDAK'ta öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla ders konularını 'Hacivat ve Karagöz' gölge oyununa aktaran sınıf öğretmeni Şenol Bilge'nin (43) 'Türk gölge oyunu, Karagöz ve Hacivat ile eğitimle oyunlaştırma' konulu projesi, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle 10 ildeki...

ZONGULDAK'ta öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla ders konularını 'Hacivat ve Karagöz' gölge oyununa aktaran sınıf öğretmeni Şenol Bilge'nin (43) 'Türk gölge oyunu, Karagöz ve Hacivat ile eğitimle oyunlaştırma' konulu projesi, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle 10 ildeki farklı okullardaki öğretmenler tarafından uygulanmaya başlandı.

Sınıf öğretmeni Şenol Bilge, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olduğu sırada farklı ders anlatma metotları uygulamasında 'Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu' ile tanıştı. Bilge, mezun olduktan sonra da Hacivat ve Karagöz gölge oyununda kendini geliştirerek ders konularına oyun metinlerine işledi. Bilge, görev yaptığı okullarda Türkçe, matematik gibi ders konularının bazı bölümlerini Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla anlatmaya başladı. Öğrencilerin derse olan ilgisi ve öğrenme yeteneğinin arttığını gören Bilge, 'Türk gölge oyunu, Karagöz ve Hacivat ile eğitimle oyunlaştırma' adlı projesini Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. Bakanlık, etwinning uygulamaları kapsamında projeye onay verdi.

Bilge, Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, Sinop, Aksaray, Şanlıurfa, Isparta, Sivas gibi 10 ildeki meslektaşlarıyla projesini paylaştı. Hacivat ve Karagöz'ü eğitimde kullanan diğer illerdeki öğretmenler de metodun öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini fark etti.

'EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR'

TOKİ Yeni Mahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Şenol Bilge, öğrencilerin ders konularıyla ilgili hem metinler yazarak hem de perde arkasında oynayarak Hacivat ve Karagöz kültürünü öğrendiklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Uzaktan eğitim sürecinde çocuklar sıkılmadan derslerimize ortak oldular. Kazanımlarımızı Karagöz ve Hacivat ile öğrettik. Harika etkinlikler yaptık. Karagöz ve Hacivat sadece ramazanda hatırlanan bir gölge oyunuydu. Biz bu oyunu eğitime odakladık. Eğitimde kullanmak için mükemmel bir materyal. Belirli gün ve haftalarda, medya okur yazarlığı gibi pek çok alanda kullandık. Öğrencilerle birlikte metinler yazıyoruz. Kendileri de oynuyorlar. Hem metin yazıyorlar hem de oynayarak derslere daha motive oluyorlar. Eğlenerek ve öğrenerek derslerimize ortak oluyorlar. Projeyi Türkiye ve Avrupa çapında tanıtarak milli kültürümüzün yayılmasını istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı