Gelişmekte olan ülkeler, sürdürülebilirlik konusuna daha çok ağırlık veriyor
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Gelişmekte olan ülkeler, sürdürülebilirlik konusuna daha çok ağırlık veriyor

Gelişmekte olan ülkeler, sürdürülebilirlik konusuna daha çok ağırlık veriyor
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Gelişmekte olan ülkeler, zengin ülkelere göre sürdürülebilirlik konusundaki araştırmalara daha çok ağırlık veriyor.

Gelişmekte olan ülkeler, zengin ülkelere göre sürdürülebilirlik konusundaki araştırmalara daha çok ağırlık veriyor.

BBC'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kaydedilen ilerlemenin yer aldığı BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) raporunda, gelişmekte olan ülkelerin zengin ülkelere göre sürdürülebilirlik konusuna daha çok yöneldiği belirtildi.

UNESCO'dan Dr. Susan Schneegans, rapora ilişkin yaptığı açıklamada "Ülkelerin hangi kalkınma yolunu izlediğini ve karşılaştıkları zorlukları bilmek istediklerini" dile getirdi.

Her ülkeden gelen araştırmaları analiz ederek, bu hedeflere yönelik ne kadar ilerlemenin sağlandığının değerlendirildiği raporda, uzmanlar "sürdürülebilirlik araştırması" olarak kategorize ettikleri 56 konuyu inceledi. Bunlar arasında plastiğe ekolojik alternatifler, değişen iklime dayanacak mahsuller yetiştirme, temiz su ve yenilenebilir enerji teknolojileri yer aldı.

Gelişmekte olan ülkelerin zengin ülkelere göre bu konularda daha çok yayın yaptığına işaret edilen raporda, daha yoksul, gelişmekte olan ekonomilerin daha çok doğal kaynaklara bağımlı olma eğiliminde oldukları ve iklim değişikliğinin yükünün çoğunu taşıdıkları ifade edildi.

Schneegans, "Bunun onlar için hayatta kalma meselesi" olduğuna işaret etti.

UNESCO'dan Dr. Tiffany Straza, daha zengin ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına ve iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardımcı olacak "bilimsel faaliyetlerde bir artış" olmamasının endişe verici olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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