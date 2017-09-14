Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Çin Verileriyle Baskılandı

Gelişmekte olan ülke varlıkları beklentilerin altında kalan Çin verileriyle baskı altında kalırken, bazı para birimleri değer kaybetti.

Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Çin Verileriyle Baskılandı

Gelişmekte olan ülke varlıkları beklentilerin altında kalan Çin verileriyle baskı altında kalırken, bazı para birimleri değer kaybetti.

Kaynak: Dunya.com