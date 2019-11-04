Gelişim Zirvesi için geri sayım başladı

04.11.2019 10:25

TOSB'un ev sahipliğinde "Değişimle başla, gelişerek tasarla ve iletişimle güçlen" mottosuyla bu yıl 2'ncisinin gerçekleşeceği zirvede alanında uzman 14 isim, konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede iş dünyasını daha iyi anlamak, motivasyonu artırarak daha verimli çalışmak, yeni dönem endüstri ve yeni nesil teknolojilerle birlikte değişen iş süreçleri ve iş yapış şekilleri ele alınacak. TOSB Gelişim Zirvesi'nde network ilişkilerinin kurulmasını desteklemek ve karşılıklı fayda sağlanmasında katkıda bulunmak hedefi ile misafirlerini 14 Kasım Perşembe günü TOSB Workinn Otel'de ağırlayacak.

Gelişim Zirvesi'nin farkındalık yaratacağını dile getiren TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Geçen sene insan kaynakları yöneticileri, akademisyenler ve sosyal bilimcileri bir araya getirdiğimiz ilk zirvemiz yoğun ilgi görmüştü.TOSB İK Komitesi'nin koordinatörlüğünde bu yıl 2'ncisini düzenleyeceğimiz TOSB Gelişim Zirvesi'nin heyecanını yaşıyoruz. Her geçen yıl gelişerek kurumsal hayata katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

Zirvede uzman isimler birçok konuyu ele alacak

TOSB'da gerçekleşecek zirvede, eski gazeteci ve sunucu Sedef Kabaş, Ersin Yıldırım, Gülcan Pamir, Selin Yetimoğlu, Saynur Önen, Hasan Tahsin Güngör, Prof. Dr. A. Zafer Acar, Ali Osman Özdilek, Yekta Özözer, Acar Baltaş, Harun Kilci, Dr. Hakan Tetik, Eğitimci Ercan Altuğ Yılmaz, Arif Alataş ve alanında uzman toplamda 14 konuşmacı; Değişen Dünyada Değişmeyen Liderlik Özellikleri, Değişken Koşullarda Ücret Yönetimi, Yetenek Yönetiminin Geleceği, Dirençli Şirketlerde Çeviklik, Şirketlerde Çalışan Mutluluğu Yaratmak, Küresel Trendlerin İş Dünyası Ve Lojistiğe Etkileri, Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR Uyum Süreci gibi daha birçok konuyu masaya yatıracak.

Kaynak: Bültenler