Gelişim ve Demokrasi Partisi ne zaman kuruluyor? Gelişim ve Demokrasi Partisi lideri kim?
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Gelişim ve Demokrasi Partisi ne zaman kuruluyor? Gelişim ve Demokrasi Partisi lideri kim?

01.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 01.10.2020 08:24
Gelişim ve Demokrasi Partisi ne zaman kuruluyor? Gelişim ve Demokrasi Partisi lideri kim?

Türkiye'nin 93. partisi olmaya hazırlanan Gelişim ve Demokrasi Partisi kim tarafından kuruluyor? CHP'de görev almış olan Özlem Ağırman tarafından kuruluş hazırlıkları yapılan Gelişim ve Demokrasi Partisi (GDP) ne zaman faaliyete geçecek?

Gelişim ve Demokrasi Partisi üyeleri ve ne zaman kurulacağı merak konusu oldu. Partinin resmi sayfasında Gelişim ve Demokrasi Partisi tüzüğü de açıkça belirtildi. Gelişim ve Demokrasi Partisi kurucusu kim? İşte, ayrıntılar...

GELİŞİM VE DEMOKRASİ PARTİSİ LİDERİ KİM?

Partinin, eski CHP'li ve aynı zamanda şarkıcı Özlem Ağırman tarafından kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Geçen 2019 yılında Ağırman yeni parti hazırlıkları içinde olduğunu belirtmişti.

Gelişim ve Demokrasi Partisi ne zaman kuruluyor? Gelişim ve Demokrasi Partisi lideri kim?

GELİŞİM VE DEMOKRASİ PARTİSİ NE ZAMAN KURULUYOR?

CHP'den istifa ettikten sonra Gelişim ve Demokrasi Platformu adı altında örgütlenen ve bu ad ile partileşme sürecine giren Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini başlatacak. Toplantı, Ankara'daki Oda Tiyatrosu'nda yapılacak. Türkiye'de şu anda Yargıtay'da kayıtlı 92 tane siyasi parti var. O güne kadar başka bir parti daha kurulmazsa, Gelişim ve Demokrasi Partisi ise 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.

Gelişim ve Demokrasi Partisi ne zaman kuruluyor? Gelişim ve Demokrasi Partisi lideri kim?

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