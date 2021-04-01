Gelişim Uzmanı Reyhan İldaş; "Thetahealing Yepyeni Bir Rahatlama Terapisi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelişim Uzmanı Reyhan İldaş; "Thetahealing Yepyeni Bir Rahatlama Terapisi"

Bültenler - Haberler | Güncel
Gelişim Uzmanı Reyhan İldaş; 'Thetahealing Yepyeni Bir Rahatlama Terapisi'

Reyhan İldaş; "İnsanoğlunun varoluşundan başladığı sorularının cevaplarını yaşanmışlıklarında, başkalarında, kendi yolculuğunda, karşısına çıkan işaretlerde ve bütün bunlara üst bilincinden verdiği cevaplarla, kendi yanıtlarında aramakta. Evet ama insanoğlu sadece 2000 bitte çalışan üst bilinciyle, 4 milyar bitte çalışan "bilinçaltı" denilen o muazzam programın yarattığı gerçekliği algılayabilir miydi gerçekten?

Günümüzde o kadar çok enerji modeli ve şifa tekniği var ki, her birini irdelemeye insan ömrü yetmez sanırım. Ama bir taraftan umut tacirliği ile insanların naif duygularının kullanıldığına da maalesef şahit oluyoruz."

Özellikle son zamanlarda Thetahealing yöntemi çok revaçta olduğunu ileten kişisel gelişim uzmanı Reyhan İldaş, sözlerine şöyle devam etti; "İnsanoğlu kendi üzerinde deneyip sonuç almadığı, hiçbir enerji modelini ya da uygulamayı değil başkasına tavsiye etmek, sözünü dahi etmemeli. Kişinin kobayı önce kendi olmalı. Sonucunu görmeli, yol kat ettiğine tanık olmalı ve en son kendindeki ilerlemeyle mutlu olduğu takdirde, açılmalı daha büyük denizlere. İnsan hayatında ki sancılar, acılar, bazen öyle yollara götürür ki kişiyi, bambaşka kapılar açılır, sorduğu sorulara yanıtlar evrenden en naif sekliyle yoluna çıkar. Belki de tam da bu sebeple bu yazıya tanıksınız şu an. Zira "Tanrı zar atmaz" der Einstein, tesadüf yoktur evrende. Niyetle baslar her şey, eğer niyetiniz kendi içinize dönmek, kendinizle yüzleşmek ise ve hayatınızın belli alanlarında bloke olduğunuzu, ilerleyemediğinizi düşünüyorsanız, sonuca varamadığınızı, ya da ayni kısır döngülerin içinde mütemadiyen kendinizi bulduğunuzu düşünüp, sebeplerini merak diyorsanız, hoş geldiniz aramıza

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelişim Uzmanı Reyhan İldaş; "Thetahealing Yepyeni Bir Rahatlama Terapisi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:54:23. #1.16#
title