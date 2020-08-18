Gelişim'den Süper Lig'e ikinci yolcu Basketbol Gençler Ligi ekiplerinden Gelişim Koleji'nde takım kaptanı Bilgehan Diril'in ING Basketbol Süper Ligi (BSL) ekiplerinden Petkimspor'a imza atmasının ardından bir genç oyuncu daha BSL'nin yolunu tuttu.

Basketbol Gençler Ligi ekiplerinden Gelişim Koleji'nde takım kaptanı Bilgehan Diril'in ING Basketbol Süper Ligi (BSL) ekiplerinden Petkimspor'a imza atmasının ardından bir genç oyuncu daha BSL'nin yolunu tuttu. Bilgehan'ın ardından Arda Korkmaz da Gaziantep Basketbol'la sözleşme imzaladı. Gelişim, iki genç oyuncusunu birden Süper Lig'e uğurlamanın gururunu yaşadı.

Kaynak: DHA