Gelişi güzel parklanmalara barikat önlemi
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Gelişi güzel parklanmalara barikat önlemi

22.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:14
Gelişi güzel parklanmalara barikat önlemi

Fevkani köprü üstünde yol kenarlarındaki parklanmaları önlemek amacıyla polis barikatları konuldu.

Fevkani köprü üstünde yol kenarlarındaki parklanmaları önlemek amacıyla polis barikatları konuldu.

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Fevkani köprüsünde başı boş parklanmaların önüne geçmek için polis barikatları getirdi. Sabah saatlerinde getirilen polis barikatları köprü üstündeki yol kenarlarına koyuldu. Gelişi güzel parklanmaların önüne geçmek için yapılan uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Gelişi güzel parklanmalara barikat önlemi
Gelişi güzel parklanmalara barikat önlemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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