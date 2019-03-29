Gelişen ve Dönüşen Modern Karabağlar

Karabağlar Belediyesi Başkanı Muhittin Selvitopu, "1955 Malatya doğumluyum. 1980 yılından beri İzmir'de ikamet ediyorum. Harita mühendisiyim ve 37 yıldır belediyecilik yapıyorum ve 5 yıldır da belediye başkanı olarak hizmet veriyorum. Biz belediye olarak hem mobilyaya hem de tarıma destek veriyoruz. İlçe sınırlarımız içinde Kavacık ve Kirazlı köylerimiz var. Bunlar yasal olarak mahalle oldu ama orada köy yaşamı aynen devam ediyor. Kavacık üzümü çok meşhurdur ve kendine özgüdür. Bu sofralık özel üzümün İzmir'de, Türkiye'de ve dünyada tanınması için çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

"MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "İlçemizin bir özelliği de mobilya ile özdeşleşmiştir. İzmir'de mobilya denince ilk akla gelen noktadır. Sektörün kalbi burada atıyor. Bizde yerel yönetimler olarak mobilya sektörünün sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Sıkıntılarını yakından takip ediyoruz ve bir nebze olsun çözmek için mücadele ediyoruz. Karabağlar gelişen ve modernleşen bir ilçe olacak." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ BU ÜZÜMÜN TADINA BAKMALI"

Muhittin Selvitopu, "Bizi takip eden bizi izleyen halkımıza seslenmek istiyorum. Özellikle eylül ayında ilçemizi ziyaret edip Kavacık üzümünü tatmalarını istiyoruz. Bu lezzetten mahrum kalmamalarını istiyorum. Farklı bir doğa ve farklı bir hava var. Bu güzellikleri insanlarımızın hissetmesini istiyoruz." diyerek sözlerine son verdi.