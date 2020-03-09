"Gelişen Ve Büyüyen Yeşilyurt İçin Hep Birlikte Çalışıyoruz" Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız' projesi kapsamında bir araya geldiği mahalle muhtarlarının sorun, talep ve isteklerini dinledi.

Başkan Çınar, muhtarların doğru ve kalıcı hizmetlerin halka ulaştırılması yönünde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

BAŞKAN ÇINAR, MAHALLE MUHTARLARININ İSTEKLERİNİ DİNLEDİ

İlyas Mahallesi Muhtar Evinde düzenlenen istişare toplantısına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarları katıldı.

MAHALLELERDEKİ SORUNLAR KONUŞULDU, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

Başkan Çınar ve ekibi, bir süre mahalle muhtarlarıyla sohbet ettikten sonra, mahallelerde yaşanan sorunları gidermeye dönük yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaştılar. Yeşilyurt'a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

"NİTELİKLİ HİZMETLERİMİZDE MUHTARLARIMIZIN ROLÜ BÜYÜK"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye imkânlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını belirterek, mahalle muhtarlarının bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini sağladıklarını belirtti.

"MUHTARLARLA GÜZEL BİR DİYALOG VE İLETİŞİME SAHİBİZ"

Muhtarların, belediyeler ve halkın arasında önemli bir görevi yerine getirdiklerine işaret eden Başkan Çınar, istişare ve değerlendirme toplantılarını, belediye hizmetlerini daha verimli ve daha etkin hale getirmek için yaptıklarını ifade ederken, " İlyas Mahallesi Muhtar Evinde bir araya geldiğimiz mahalle muhtarlarımızın sorun, talep ve önerilerini dinledik. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapacağımız hizmetler hakkında bilgiler paylaştık. Halkımızın yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi daha güzel bir noktaya taşıyacağız. İstişare kültürünü geliştirmek suretiyle, ilçemizi adına yaraşır yatırım ve hizmetlerle buluşturma gayretindeyiz. Hep birlikte güzel ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek adına çaba sarf ediyoruz. Bizler ilçemizi geliştiren bütün hizmetlerimizi muhtarlarımızın destekleriyle hayata geçiriyoruz.Mahallelerin sorunlarını ve sıkıntılarını bilen muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır.Her gün her an muhtarlarımızla birlikteyiz, onların önerilerinden maksimum seviyede yararlanıyoruz. Mahallelerde yaşanan sorunlarını tespit etmek ve muhtarların önerilerini almak amacıyla bu tür toplantıları sık sık yapıyoruz. Bugünde İlyas Mahallesi ve etrafındaki mahallelerin muhtarlarıyla verimli ve güzel bir istişare toplantısı yaptık. İletilen talepleri rapor haline getirdik, hem bizim yapacağımız hizmetler hem de diğer kurumlara iletmemiz gereken taleplerin çözüme kavuşturulması adına tüm işlemlerin takipçisi olacağız. Hep birlikte el ele verip güzel ilçemizi her alanda geliştireceğiz ve büyüteceğiz, daha iyi noktaya gelmesi adına çaba sarf edeceğiz. Halkımızla ve muhtarlarımızla böylesine güzel sinerjiye ve diyaloga sahip olduktan sonra her türlü sorunun üstesinden geliriz. Allah'ın izniyle bu birlikteliğimiz bizleri daha güzel hizmetlere kavuşmamıza vesile kılacaktır." dedi.

Mahalle Muhtarları da, düzenlenen istişare toplantısından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Mahalle Muhtarları Türk Bayrağı açarak, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yapan güvenlik güçlerine moral desteğinde bulundular.

Kaynak: Bültenler