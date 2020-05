Gelişen teknoloji telkariyi de vurdu

MARDİN - Mardinli telkari ustası Gabriel Oktay Çilli, teknolojinin gelişmesiyle birlikte telkari sanatının her geçen gün yok olduğunu belirterek, her şeye rağmen bu sanatı yaşatmak için teknolojiye direndiklerini söyledi.

Mardin'in geleneksel el sanatlarından telkariyi öğrendiği ustası ve amcası olan Suphi Çilli'nin izinden gitmek için gayret gösteren Gabriel Oktay Çilli maliyeti yüksek olduğu ve insanların alım gücünün düşük olması nedeni ile telkariye ilgi göstermediğini ifade etti. Küçük yaşlarda kuzeniyle beraber telkari sanatını öğrendiğini dile getiren Gabriyel Oktay Çilli, bu sanatı tarihi Mardin Kuyumcular Çarşısında bulunan gümüş ve telkari dükkanında icra etmeye çalıştığını vurguladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telkari sanatının her geçen gün yok olduğunu aktaran Çilli, her şeye rağmen bu sanatı yaşatmak için teknolojiye direndiklerini kaydetti. Çilli, telkarinin maliyetli olduğunu anlatarak, "El sanatlarına olan ilgi var fakat fiyatı yüksek olduğu için insanlar daha çok hazır olarak yapılan eşyalara rağbet ediyor. İnsanların alım gücü düştüğünden dolayı gerekli önem verilmiyor. Bu nedenle gün geçtikçe telkari sanatının daha kıymetli olup daha iyi bir yere geldiğini söylemem. Çünkü bu sanat ölmeye doğru gidiyor. El sanatlarına eskisi gibi rağbet yok, rağbet olsa da gerekli ücret ödenmediği için zamanla ölmeye mahkum oluyor diyebiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telkari sanatı her geçen gün yok oluyor. Her şeye rağmen bu sanatı yaşatmak için teknolojiye direniyoruz" dedi.

Çilli, maliyetlerin düşmesini ve telkari sanatını yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.

