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Gelişen Piyasalara Fed Baskısı

Gelişmekte olan ülke kurları Fed baskısı altında, kaygılar randda baskı yaratıyor.

Gelişen Piyasalara Fed Baskısı

Gelişmekte olan ülke kurları Fed baskısı altında, kaygılar randda baskı yaratıyor

Kaynak: Dunya.com