Gelişen piyasa ülkeleri faiz indirimlerine başladı

Endonezya, Güney Afrika ve Güney Kore Merkez Bankaları 25'er baz puan indirime giderken, ECB' nin enflasyon hedefini revize edeceği haberi küresel piyasalardaki risk iştahını arttırdı. Haftanın dördüncü işlem gününde BIST100 endeksindeki yükselişin ana motivasyon kaynağının, faiz indirimlerine yönelik risk iştahı olduğunu söyleyebiliriz. Dünü %1.76 yükselişle 101.566 seviyesinden kapatan endeksteki momentumun başlıca kaynağı Bankacılık endeksiydi. Negatif bir haber akışının olmaması Bankacılık endeksinde olumlu fiyatlamalara neden oldu. Dün akşam saatlerinde Trump'ın S400 konusunda Türkiye'ye yaptırım arayışında olmayacağını belirtmesi pozitif havanın seyrinin sürmesine destek olabilir. Ticaret savaşı cephesinde ise ABD ve Çin'in telekonferans yöntemiyle yürüttüğü müzakerelerde iki taraf arasında derin fikir ayrılıkları olduğu haberi, küresel büyümeye yönelik endişeleri yeniden canlandırdı. Haftanın son işlem gününde; ABD, Türkiye ve Rusya eksenindeki iptal edilen F35 programı ve Rusya Başbakan yardımcısının SU35 teklifi haber akışları takip edilecek.

USDTRY… Hafta Boyunca Yatay Seyreden Kur Trump'ın Açıklamalarıyla Geriledi… Risk iştahındaki artışa bağlı olarak yabancı portföy akımları ile destek bulan Dolar TL kuru hafta boyunca yatay hareketini sürdürmüştü. Hafta boyunca 5.70 seviyesinin etrafında hareket eden kur, 5.67 ve 5.73 bandında temkinli bir şekilde seyretti. Olumlu haber akışları TL'nin dolar karşısında değer kazanmasına destek sağlayacakken, S400 konusunda senatonun benimseyeceği tavır ve F35 eksenindeki haber akışları piyasaların takibinde olacak. Haftanın son işlem gününde yoğun bir ekonomik veri akışı olmayacakken, USDTRY kuru sabah saatlerinde 5.64 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… TL Varlıklarda Yeni Haber Akışları Takip Edilecek… Hafta boyunca yatay bir şekilde seyreden kur gelen haber akışlarının ekseninde dün akşam saatlerinde bir miktar geriledi.. Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen enflasyonun revize edileceği haberi risk iştahını arttırıcı bir etkide bulunurken, TL'nin Euro karşısında güçlendiği gözlemlendi. EURTRY kuru sabah saatlerinde 6.36 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… FED Yetkililerinin Güvercin Konuşmaları İle Yükseldi… FED yetkilileri Williams ve Clarida'nın güvercin konuşmalarıyla Temmuz ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentileri güçlenirken Dolar endeksi 97 seviyesinin altına sert düşüşler yaşadı. Dolar'daki değer kayıplarıyla 12.80 seviyesine yükselen parite sabah saatleri itibariyle bir miktar gerilemiş olsa da faiz indirimi beklentileriyle FED toplantısına kısa bir süre kala yukarı yönlü eğilimini korumak isteyebilir.

XAUUSD… FED Yetkilileriyle Temmuz Ayı Faiz İndirimi Desteklenmekte… FED yetkililerinin Fed'in hızlı harekete geçmesine yönelik açıklamalarıyla Temmuz ayı toplantısında 25 baz puan üzerinde faiz indirimi olabileceği beklentileri güçlendi. Dolar'ın global bazda değer kaybetmesi ile değerli maden 1450 seviyesine yükseldi. ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi ve müzakerelere yönelik net adımların olmamasıyla güvenli liman talebinin öne çıktığını söyleyebiliriz.

GLDGR…Yüksek Volatilite Gözlemlenmekte… Piyasadaki faiz indirimi beklentileriyle volatiliteli seyreden gram altın, Ons Altındaki yükseliş ile birlikte sabah saatlerinde 261 seviyesinden işlem görmektedir.

BRENT… ABD Sondaj Kuyu Sayısı Takip Edilecek… ABD-İran gerilimindeki nispeten olumlu hava paritede aşağı yönlü hareketleri güçlendirse de, ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalmasıyla brent petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş gözlemlendi. Sabah saatleri itibariyle 63$ seviyesinden işlem gören paritede bugün ABD Baker Hughes sondaj kuyusu sayısı takibimizde olacak.

S&P500…Ticaret Müzakerelerine Yönelik Somut Adım Atılmaması Baskı Yaratabilir… FED yetkililerinin Temmuz ayı faiz indirimini destekleyen konuşmalarıyla 50 baz puan beklentileri yükselirken, risk iştahındaki artışla hisse senetlerini desteklemekte. Ancak bilanço dönemi kapsamında şirket karlılıklarındaki zayıf beklentiler ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinde somut adımların atılamaması endeks üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir.

Kaynak: Bültenler