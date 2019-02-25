Gelişen Elbeyli'nin Değişen Yüzü

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçe girişlerindeki kapı girişlerini Elbeyli'nin değişen ve gelişen yüzünü göstermesi adına,daha modern bir görünüm kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Şemşek, Sadece 1 yıl içerisinde 'Yeşil Kuşak Projesiyle'35 bin Süs eriği, süs elması, şeker akçaağaç, top akasya fidanını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "İnönü mahallesine yaptırmış olduğumuz parka Şehit Polis Abdullah Delibaş'ın ismini vererek şehidimizin ismini yaşatıyoruz.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiçek parkımızdaki değişimlerimizi gerçekleştirdik. Şehit Ömer Halisdemir parkını halkımıza sunduk.Elbeyli'nin 5 inci ve 8 bin metrekarelik alanıyla en büyük parkı olacak olan Şehit Bülent Albayrak parkını tamamlamak üzereyiz. Hürriyet mahallesine bağlı sosyal konutlar parkımızdır. Brikethane ve kilit taşı dökme tesisimizde sürekli vatandaşlarımıza hizmet üretmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren 65 bin metrekare kilit taşı döşedik.Artık sokaklarımız daha temiz ve daha düzgündür. Eskiden yarım kesilmiş varillerde haftada bir toplanan çöpleri modern çöp toplama araçları ile Elbeyli'nin her noktasına bıraktığımız çöpkonteynırlarındaki çöpleri düzenli olarak her gün almaktayız.. Artık misafirlerimizi konaklayabilecekleri son derece konforlu,kaloriferli bir misafir hanemiz var. Cenazelerde kullanılmak üzere taziye evi vatandaşlarımıza tahsis edildi.İlçemizdeki Doğu Asri ve Batı Asri mezarlıklarında yaptığımız bazı değişiklikleri gerçekleştirdik. Elbeyli-Gaziantep arasında 16 kilometre bozuk ve deforme olmuş yollarımız vardı. Artık Gaziantep'e daha geniş yollarla bağlanıyoruz. Elbeyli'mize daha güzel bir görünüm kazandırmak için yapmış olduğumuz şelalemizi faaliyete geçirdik. İlçemizde bir banka şubemiz yoktu. Göreve geldikten sonra bu eksikliği görüp Ziraat Bankası şubesi açılması için uğraşlar verdik ve şuanda ilçemizde hizmet veren bir banka şubemiz mevcuttur" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA