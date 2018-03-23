Gelirini Mehmetçiğe Gönderdiler

Sivas'ın Kangal İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri kermesin gelirini eytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan askerlerimize gönderdi.

Zeytin Dalı Harekatı toplumun her kesimini milli ve manevi değerler çerçevesinde kenetledi. Sivas'ın Kangal İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri de Afrin'de ki askerlerimize destek vermek için bir kermes düzenledi. Öğrenciler kesmekte elde edilen geliri Afrin'e gönderdi. Kermese ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Alkan'da katıldı. - SİVAS