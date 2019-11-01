Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi kabul edildi

01.11.2019 21:28

Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklif göre, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği üyelerinin görev süresi iki yıldan üç yıla çıkarılıyor. Devlet Malzeme Ofisi idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen parasal limiti uygulanmayacak. Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından arttırılan net borç tutarına 70 milyar TL ilave edilerek uygulanabilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurulacak.



Teklif göre, internet alanında reklam alanlar, müzik, video, oyun satışı Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi ve vergi oranı yüzde 7.5 olacak. Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL veya dünya genelinde 750 milyon avro az olanlar vergiden muaf olacak.



Teklifle kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 TL'ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve KDV toplamının en fazla 115 bin TL'ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.



Teklifle gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.



Teklifle Değerli konut vergisi adı altında vergi getiriliyor. 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında değerinde meskeni nitelikli taşınmazlardan binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6 ve 10 milyon TL'yi aşanlar için binde 10 vergi ödenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA