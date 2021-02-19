Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Şubat kira yardımı desteği ne zaman yatacak? Son başvuru tarihi ne zaman?

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği için sonuç beklentisi devam ediyor. Esnaf gelir kaybı hibe ve kira desteği başvuruları için sürenin bitmesine az vakit kaldı. Peki, Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak?

Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri için başvuru süreci 11 Ocak Pazartesi günü sona erdi. 1000 TL gelir kaybı desteği, 500-750 TL arası da kira desteği sağlayacak olan Ticaret Bakanlığı, müracaatları E-Devlet üzerinden kabul edecek. Bu başvuruların tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, esnaf hibe ve kira desteği ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Esnafa gelir kaybı desteği ve kira yardımı ödemeleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Daha önceden başvurularını e devlet üzerinden yapan vatandaşlar gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta almıştı. Kira destekleri de Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Bu ayki ödemeler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan, 1000 TL gelir kaybı desteği, 500-750 TL arası da kira desteği sağlayacak olan Ticaret Bakanlığı, müracaatları E-Devlet üzerinden kabul etmeye devam ediyor.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği ne zaman yatacak Gözler Ticaret Bakanlığında

2 MİLYONDAN FAZLA ESNAF VE SANATKAR BAŞVURU YAPTI

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.

Pekcan, bunlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

GELİR KAYBU DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Kira desteği başvuruları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açıklamada Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını bildirdi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Esnaf destek başvurusu ne zaman yapılacak ve ödemeler ne zaman yatacak

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.

İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.