Gelir Kaybı Desteği ile Kira Desteği için başvurular başladı
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Gelir Kaybı Desteği ile Kira Desteği için başvurular başladı

31.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:34
Gelir Kaybı Desteği ile Kira Desteği için başvurular başladı

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek destekleme için başvuruların başladığı bildirildi.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek destekleme için başvuruların başladığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik Gelir Kaybı Desteği ile Kira Desteği verileceği hatırlatıldı.

Desteklerden belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahiplerinin faydalanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvurular yalnızca 'turkiye.gov.tr' üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 30 Aralık Çarşamba günü başlayacak olup 8 Ocak Cuma gününe kadar devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır. Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 30 Aralık Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 31 Aralık Perşembe, 4 olan vatandaşlar 1 Ocak Cuma, 6 olan vatandaşlar 2 Ocak Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 3 Ocak Pazar günü başvurabilecektir. 4-8 Ocak tarihlerinde de tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecektir. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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