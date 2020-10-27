Gelir İdaresinin 1000 gelir uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının daha önce açıkladığı 1000 gelir uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.