Gelir İdaresi e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 7 Haziran'a erteledi
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Gelir İdaresi e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 7 Haziran'a erteledi

Gelir İdaresi e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 7 Haziran'a erteledi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne e-Defter beratlarının yüklenme süresini 7 Haziran'a uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne e-Defter beratlarının yüklenme süresini 7 Haziran'a uzattı.

GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kuruma iletilen talepler doğrultusunda erteleme kararı alındı.

Buna göre, e-Defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mayıs gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken e-Defter beratlarının yüklenme süresi 7 Haziran gün sonuna ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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