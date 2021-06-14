Gelir İdaresi Çalışanları Platformu, personel sorunlarının çözümü için önerilerini açıkladı
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Gelir İdaresi Çalışanları Platformu, personel sorunlarının çözümü için önerilerini açıkladı

Gelir İdaresi Çalışanları Platformu, personel sorunlarının çözümü için önerilerini açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GELİR İdaresi Başkanlığı çalışanlarını temsil eden dernek yöneticileri, İstanbul'da bir araya geldi.

GELİR İdaresi Başkanlığı çalışanlarını temsil eden dernek yöneticileri, İstanbul'da bir araya geldi. Gelir idaresinde bitmeyen sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunmak üzere dernek yöneticilerinin oluşturduğu platform, hafta sonu yapılan çalışma toplantısında personel sorunları başta olmak üzere birçok konunun çözümü için ortak hareket etme kararı aldı.

Toplantıya katılan Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği (GUYADER), Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği (GİMDER), Tüm Maliye Memurları Derneği (TÜMMAMDER) ve Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUD) yöneticileri  tarafından yeni vergi yapılandırma yasası öncesinde çalışanların moral motivasyonunu artıracak düzenlemelerin acilen uygulamaya geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Mali Hizmetler Sınıfı'nın ihdasının öneminin ifade edildiği toplantıda, ek ödemelerin ve mali tazminatların emekli maaşlarına eklenmesi talep edildi. Son olarak Sayıştay Denetim Raporu'nda "Gelir İdaresi Merkez Teşkilatı'nın yüzde 70, taşra teşkilatında görevli personelin yüzde 44'ünün vekaleten görev yaptığı ve yasal mevzuata aykırı hareket edilerek, iç kontrol sisteminin zafiyete uğratıldığı" tespitine rağmen özellikle büyükşehirlerde 657 Sayılı Kanuna aykırı olarak Başkanlık personeli haricinde vekaleten/tedviren grup müdürü ataması yapılmaya devam ettiği,  yine 81 vilayette görev yapan müdür ve müdür yardımcıları bulunmasına rağmen vekaleten yönetici görevlendirilmesinin doğru olmadığı belirtildi. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDA UZMANLIKLAR ARASINDA MERKEZ TAŞRA AYRIMININ ACİLEN KALDIRILMASI İSTENDİ 

Gelir İdaresi'nde açılacak görevde yükselme sınavları ile bu görevlerin tamamına asaleten atamaların yapılmasının yasal zorunluluk olduğu ifade edilen toplantıda, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki görevlendirmelerde kariyer ve liyakat kurallarının uygulanması istendi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda uzmanlıklar arasında merkez taşra ayrımının acilen kaldırılarak, devlet gelir uzmanlığı ve gelir uzmanlığı kadrolarının tek bir unvan çatısı altında birleştirilmesinin uygun olacağı konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Vergi Daireleri'nin vergilemede etkinliğe ulaşmak için önemli bir rol üstlendiği, başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere Gelir İdaresi'nde yıllardır çözülmeyen sorunların  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi eşgüdümüyle birlikte çözülmesi için birlikte hareket edilmesi gerekliliği ifade edildi. Toplantıda güçlü bir idare oluşturma yönündeki her türlü çabanın ise sonuna kadar destekleneceği vurgulandı.

(Fotoğraf)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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