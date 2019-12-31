Gelir İdaresi Başkanlığından sahte sosyal medya paylaşımı uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan uyarıda, "Başkanlığın adı ve logosu kullanılarak yapılan paylaşımlarla sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak mükelleflerin kredi kartı bilgileri ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır.
31.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:06
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan uyarıda, "Başkanlığın adı ve logosu kullanılarak yapılan paylaşımlarla sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak mükelleflerin kredi kartı bilgileri ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır." denildi.
Kaynak: Dunya.com