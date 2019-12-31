Gelir İdaresi Başkanlığından sahte sosyal medya paylaşımı uyarısı

31.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:06

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan uyarıda, "Başkanlığın adı ve logosu kullanılarak yapılan paylaşımlarla sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak mükelleflerin kredi kartı bilgileri ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır." denildi.