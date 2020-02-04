Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı
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Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

04.02.2020 03:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 03:24
Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı

Gelir İdaresi Başkanlığına Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Karaman, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına da Vergi Müfettişi Suat Sarıgül getirildi.

Kaynak: AA
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