Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bozbıyık Ktso'yu Ziyaret Etti

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mecier'i ziyaret etti.

Bozbıyık, KTSO Başkanı Mecier'i ziyaret ederek, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'nu anlattı.

Kanundan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başladığını ve 31 Temmuz'da sona ereceğini belirten Bozbıyık, şunları kaydetti:

"Devletle bir itilafımız olabilir zaman zaman kanunları yanlış yorumlamaktan olabiliyor. İki tarafından bilgisinden kaynaklanan sebeplerle bir takım itilaflar olabiliyor. Bir takım cezalar gönderiyoruz sizlere, vatandaş hakkınız olarak dava konusu yapabiliyorsunuz. Hali hazırda devam eden itilaflar konusunda da eğer istenirse bu kanunun getirdiği avantajdan faydalanarak iki tarafta itilaftan kurtulma şansı var. Buradaki avantaj daha fazla."