Gelir getirici türlerle köylülere destek
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Gelir getirici türlerle köylülere destek

Gelir getirici türlerle köylülere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü Gelir Getirici Tür ağaçlandırma programları kapsamında Vakıf Köyü Gelir Getirici Tür ağaçlandırma sahası tesis edildiği bildirildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü Gelir Getirici Tür ağaçlandırma programları kapsamında Vakıf Köyü Gelir Getirici Tür ağaçlandırma sahası tesis edildiği bildirildi.

60 dekar alanda tesis edilen Vakıf Köyü Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmasında 550 adet trüf mantarı aşılı meşe, 2 bin 200 adet lavanta, bin 700 adet adaçayı, 360 adet ehrami karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerini artırmak ve onlara destek olabilmek için gelir getirici türlerle ağaçlandırmalar yaptıklarını ve orman köylüleri tarafından da bu tür çalışmaların memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Bölge Müdürü Keskin, Tavşanlı'da hayata geçirilen gelir getirici ağaçlandırma çalışmasının da örnek bir çalışma olduğunu, dikilen gelir getirici türler ile köy halkının gelir elde etmesinin planlandığını dile getirdi. Keskin, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ olmak üzere tüm personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Gelir getirici türlerle köylülere destek
Gelir getirici türlerle köylülere destek
Gelir getirici türlerle köylülere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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