Gelir getirici fidanlar ürün vermeye başladı
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Gelir getirici fidanlar ürün vermeye başladı

Gelir getirici fidanlar ürün vermeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 364 köyde toprakla buluşturulan 1 milyon 12 bin gelir getirici türde fidan ürün vermeye başladı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 364 köyde toprakla buluşturulan 1 milyon 12 bin gelir getirici türde fidan ürün vermeye başladı.

Orman köylerinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla uygulamaya konulan "5 Bin Köye 5 Bin Orman" projesiyle Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 364 köyde 1 milyon 12 bin gelir getirici türde fidan toprakla buluşturuldu.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, gelir getirici tür kapsamında dikilen fidanların ürün vermeye başladığını belirterek, "Bakanımızın ve Orman Genel Müdürümüzün destekleriyle ceviz, badem, dut, keçiboynuzu, defne ve aşılı zeytin gibi çeşitli türlerden oluşturduğumuz ormanlarımızı köylülerimize hak sahipliği vererek onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan çalışma ile bölgedeki arazileri hem ağaçlandırıyor aynı zamanda orman köylümüze katkı sağlamış oluyoruz. Orman köylümüze her zaman destek olmaya ve kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Gelir getirici fidanlar ürün vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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